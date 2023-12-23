Мінімалка 8000 грн, середня зарплата понад 20 тисяч: економічний прогноз уряду на найближчі роки

В Україні протягом найближчих трьох років економіка зростатиме темпами нижчими ніж 7% ВВП, а інфляція поступово сповільниться до розмірів нижче за 8% на рік.

Темпи зростання зарплат в Україні мають компенсувати ріст цін.

Про це йдеться у макропрогнозі Кабміну.

Що буде з економікою України

Наступного року, згідно з прогнозом, економіка України зросте на 4,6%. У 2025-му ріст становитиме вже 6,8%, а 2026-го – 6,6%. Такі цифри закладено в бюджеті на 2024-й. Водночас у прогнозі Мінекономіки, який публікували ще влітку цього року, були більш оптимістичні оцінки (зростання на 5% і 7%, 7,5% відповідно).

Ще нещодавно експерти були впевнені, що в грудні почнуться масові відключення електроенергії, через які значно постраждає бізнес. Обмеження одразу ж позначилися б і на динаміці ВВП. Якщо енергетикам вдасться пройти зиму без відключень електроенергії, це також позитивно вплине на економіку.

Водночас проблеми може спричинити нова хвиля мобілізації. Президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції зазначив, що військові просять про мобілізацію ще 500 тис. чоловіків. Це дозволить провести ротацію. Але вплине на економіку. Так, далеко не всі демобілізовані захочуть повертатись на свої робочі місця, вони потребують реабілітації, адаптації. Однак президент також визнав, що необхідно проводити ротацію. Українці, які воюють з перших днів повномасштабної війни, фактично опинились у ситуації, коли вони не розуміють: коли буде можливо повернутись додому і чи є хоч якісь обмеження тривалості служби.

Вже зараз на ринку праці спостерігається дефіцит співробітників. Біженці, мобілізація – все це призводить до того, що ринок поступово повертається на бік того, хто шукає роботу. Не вистачає робітників, інженерів, фахівців практично всіх спеціальностей.

Ціни: зростуть чи зменшаться

Разом зі зростанням економіки в Україні будуть зменшуватись темпи росту цін. Після початку повномасштабної війни інфляція досягла рекордних позначок. Однак успішна політика Нацбанку, ефективність якої визнали зокрема й міжнародні організації, дозволила поступово нормалізувати ситуацію.

У постанові Кабміну йдеться, що в середньому інфляція становитиме наступного року 8,5%, у 2025-му – 8,3%, а 2026-го буде на рівні 7,7%. Висока інфляція передусім б'є по найменш захищених верствах населення: це пенсіонери, українці з мінімальними зарплатами.

У структурі їхнього споживання продукти можуть становити абсолютну більшість видатків. А зростання цін призводить до того, що їм доводиться відмовлятись від порівняно дорогих продуктів: м'яса, сирів, риби тощо. Для України до повномасштабної війни метою була інфляція менша за 5% на рік.

У прогнозі Мінекономіки ще влітку йшлось, що у 2024-му ціни зростуть аж на 13,8%, у 2025-му – на 9,8%, а 2026-го – на 6,2%. Останній прогноз Кабміну має значно оптимістичніші оцінки. Національний банк вважає, що в 2024-му зростання цін може бути на рівні 9,8%, у 2025-му – стабілізується близько 6%. Цього року, згідно з даними Держстату, найбільше подорожчала електроенергія – 69,7% (листопад минулого року до листопада цього року).

Що буде із зарплатами

Темпи інфляції мають компенсуватись зростанням заробітних плат. Наступного року Кабмін планує підвищити мінімалку з 6700 до 7100 грн у січні та 8000 грн – у квітні 2024-го. Підвищення мінімалки вплине на середні зарплати.

Середня зарплата наступного року, згідно з оцінками з постанови Кабміну, становитиме 21 809 грн. У 2025-му її підвищать в середньому до 25 732 грн, а в 2026-му – до 30 260 грн. Реальна зарплата збільшиться на 8,5% в 2024-му (це з урахуванням інфляції), хоча у попередньому прогнозі передбачали зростання на 6%. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7 %.

Зарплати конкретно 2024 року планують підвищити 87% компаній, йдеться в результатах опитування роботодавців Європейською бізнес-асоціацією. Близько половини (46%) компаній під час опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10%.

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