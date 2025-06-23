Мінімальна пенсія в Україні: чого очікувати пенсіонерам від 1 липня 2025 року

Мінімальна пенсія 2025 року

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Для значної частини українських пенсіонерів, чиї виплати залишаються відносно невисокими, кожне потенційне зростання пенсії має суттєве значення. Розуміння механізмів формування мінімальних виплат та очікуваних змін є надзвичайно важливим для цієї категорії громадян.

Остання індексація та поточний стан мінімальних виплат

Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року. Це було здійснено відповідно до урядової постанови №209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році». На той момент була проведена щорічна індексація, покликана компенсувати вплив інфляції на купівельну спроможність пенсіонерів.

Станом на червень 2025-го Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України підтверджують, що від 1 липня 2025 року жодних додаткових переглядів чи підвищень мінімальних пенсійних виплат не передбачається. Розміри пенсій залишаться на тому рівні, який був встановлений після березневої індексації.

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За інформацією, оприлюдненою Головним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області (інформація відповідає загальнодержавним нормативам), наразі діють такі мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян:

3 758 гривень — ця сума встановлена для пенсіонерів, які досягли віку 65 років, водночас не працюють і мають повний страховий стаж. Для жінок цей стаж становить 30 років, для чоловіків — 35 років.

Таку ж суму, 3 758 гривень , отримують пенсіонери, яким виповнилося 80 років, за умови наявності необхідного страхового стажу: 20 років для жінок і 25 років — для чоловіків.

3 613 гривень визначено для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають відповідний страховий стаж: 30 років для жінок і 35 років — для чоловіків.

3 323 гривні становить мінімальна виплата для пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років (для жінок) або 35 років (для чоловіків). Ця сума також стосується осіб з інвалідністю І групи незалежно від їхнього віку та тривалості страхового стажу.

3 038 гривень — це розмір мінімальної пенсії для інших категорій пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їхнього віку та закону, відповідно до якого була призначена пенсія.

Мінімальна пенсі для пенсіонерів, які працюють

Важливо звернути увагу на ситуацію з пенсіонерами, які працюють. За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, для цієї категорії громадян існує окреме обмеження на мінімальну пенсійну виплату.

«Найменша пенсійна виплата, зокрема для тих, хто продовжує працювати, не може бути нижчою за 2 361 гривню. Ця сума відповідає розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність», — пояснює експерт.

На жаль, як зазначає Коробкін, розмір цього прожиткового мінімуму залишається незмінним від початку 2024 року. Поточного, 2025-го, державний бюджет України також не передбачає його збільшення. Це означає, що пенсіонери, які працюють, продовжуватимуть отримувати пенсію, що не буде меншою за зазначену суму, проте її підвищення найближчим часом не очікується.

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