Мінімальна військова пенсія: які виплати отримують УБД

Мінімальна військова пенсія

Загальні положення та право на дострокову пенсію

Учасники бойових дій в Україні мають законодавче право на достроковий вихід на пенсію. Таке право діє за умови дотримання певних вимог щодо віку та страхового стажу.

Для чоловіків достроковий вихід на пенсію можливий після досягнення 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу. Жінки можуть виходити на пенсію з 50 років, якщо мають не менш як двадцять років необхідного стажу.

Служба у зоні бойових дій зараховується за пільговою системою, де кожен місяць на передовій прирівнюється до 3 місяців стажу.

Пенсійні виплати для військових, які отримали інвалідність, визначаються у відсотках від їхнього грошового забезпечення. Остаточний розмір залежить від встановленої групи інвалідності та від того, чи пов’язана вона безпосередньо з наслідками війни.

Мінімальні пенсії та додаткові нарахування

Держава гарантує мінімальний розмір пенсійних виплат для УБД, який у 2025 році не може бути меншим за 210 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Наразі мінімальна пенсія УБД з усіма доплатами становить 5 528 гривень.

Крім того, учасники бойових дій мають право на додаткові надбавки до пенсії. Це доплата у розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також цільова грошова допомога на прожиття в сумі 40 гривень.

Якщо після всіх обрахунків пенсія ветерана виявляється нижчою за мінімальну, держава щомісячно виплачує йому адресну допомогу у розмірі, якого не вистачає до встановленого мінімуму. Також УБД можуть отримувати додаткові виплати до державних свят, зокрема, щорічно до Дня незалежності України.

Фактори, що визначають розмір пенсії

Пенсія учасникам бойових дій нараховується відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір пенсійних виплат залежить від кількох ключових чинників: набутого страхового стажу УБД та отриманого заробітку, з якого були сплачені страхові внески.

До грошового забезпечення військового, яке враховується при нарахуванні, включають не лише посадовий оклад, але й виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші додаткові доплати.

Процедура оформлення пенсії

Для оформлення пенсії ветерану необхідно звернутися до Пенсійного фонду — це можна зробити особисто або через електронний вебпортал відомства.

При цьому необхідно підготувати та подати такі документи: паспорт громадянина україни, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій, трудову книжку та документи про військову службу, довідку про грошове забезпечення, довідку про участь у військових діях, а також фотокартку для оформлення пенсійного посвідчення.