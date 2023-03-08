Мінімальні пенсії для пенсіонерів: як зростуть після березневої індексації

Яким буде розмір мінімальних пенсій, читайте в матеріалі ТСН.ua

Від 1 березня 2023 року багатьом категоріям пенсіонерів підвищили пенсії. Всього у березні підвищені пенсії отримують 10,5 мільйона громадян старшого віку.

Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше отримують як пенсіонери, що працюють, так і непрацюючі пенсіонери.

Мінімальна пенсійна виплата зросте наступним чином

Мінімальна пенсія пенсіонерів, що не працюють, не залежно від віку та стажу зросте з 2 100 грн до 2 520 грн.

пенсіонерів, що не працюють, зросте з 2 100 грн до 2 520 грн. Українці, що досягли 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж жінки 30 років, а чоловіки -- 35 років отримуватимуть до 3 120 гривень.

отримуватимуть до 3 120 гривень. Громадяни віком до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків та особи з інвалідністю І групи — до 2 760 гривень.

та особи з інвалідністю І групи — до 2 760 гривень. У віці від 70 до 80 років, пенсіонери, які мають страховий стаж 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно отримуватимуть до 3 000 гривень.

відповідно отримуватимуть до 3 000 гривень. Тим, кому виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків отримуватимуть до 3 120 гривень;

Тобто українці з новими пенсіями будуть отримувати від 2 760 гривень до 3 120 гривень.

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