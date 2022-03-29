Мінінфраструктури забезпечить бізнес усім необхідним для весняної посівної кампанії

У зв'язку з початком посівної кампанії Міністерство інфраструктури працює над забезпеченням стабільної логістики сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, добрив, пального тощо.

Про це повідомив міністр Олександр Кубраков.

“Наразі посівна розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії”, - сказав він.

За його словами, є деякі складнощі на окремих маршрутах, однак в цілому бізнес буде забезпечений усім необхідним для старту весняної посівної кампанії.

Кубраков також зазначив, що МІУ в кооперації з Мінекономіки та МінАПК готують конкретні рішення для усунення проблем деяких господарств із лізингодавцями та страховими компаніями.

“Також працюємо над питанням експорту сільськогосподарської продукції. Адже зі стартом війни та тимчасовим блокуванням морських портів, наші виходи на міжнародні ринки звузились”, - зазначив Кубраков, додавши, що наразі експорт аграрної продукції переорінтовують на потужності залізниці.

Міністр зауважив, що відомство знаходиться на постійному контакті з World Central Kitchen - неурядовою організацією, яка займається постачанням їжі у регіони, де спостерігається гуманітарна криза, та щодня надає постраждалим близько 250 тисяч готових до вживання страв.

“#ChefsForUkraine — це їх волонтерська ініціатива, яка вже працює у 21 місті України. Ми домовились про те, що будемо максимально сприяти їх роботі, зокрема у питанні логістики продовольства. Також координуватимемось з митницею для того, щоб ще більше пришвидшити процеси постачання гуманітарної допомоги в Україну”, - розповів Кубраков.