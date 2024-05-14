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Міністерство агрополітики має стати штабом продовольчої безпеки в умовах війни - Арсен Дідур Актуально

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Міністерство агрополітики має стати штабом продовольчої безпеки в умовах війни - Арсен Дідур

Основою нової аграрної політики Уряду в умовах війни має стати стимулювання переходу від сировинної моделі до агропереробки. Про це в інтервʼю Цензору заявив голова Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

“Україна найближчими роками має зосередитись на стимулюванні агропереробки. В молочній галузі переробка має великі перспективи за умови, що буде побудована ефективна система стимулювання виробництва сировини європейської якості. Цей же пріоритет дуже актуальний і для інших галузей. Ми маємо не вивозити зерно, а переробляти його в Україні в борошно та інші продукти. Це створює робочі місця в Україні, а не за кордоном”, - зауважив Арсен Дідур.

Також голова СМПУ відзначив важливість залучення аграрних бізнес-асоціацій до напрацювання державних програм розвитку агропромислового комплексу.

“Міністерство агрополітики має стати штабом продовольчої безпеки України в умовах війни. Найбільший потенціал я бачу в залученні бізнес-обʼєднань до напрацювання ефективних державних програм розвитку економіки. Коли діалог відсутній, а урядовці й бізнес ніби займаються незалежними паралельними процесами, це завжди призводить до проблем. Під час війни ми такої розкоші дозволити просто не можемо”, - відкреслив Арсен Дідур.

Раніше стало відомо, що Спілка молочних підприємств України підписала з Європейською молочною асоціацією (EDA) меморандум про співпрацю щодо інтеграції в ЄС. З української сторони документ підписав виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур, з європейської сторони - генеральний секретар EDA Александр Антон. 

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