Міністерство економіки вже збирає матеріали для міжнародних судів щодо нападу РФ

Уряд України у співпраці з провідними експертними групами почав процес фіксації та оцінки усіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Поки наші Збройні сили героїчно відбивають атаки ворога по всій країні, ми вже працюємо над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України. Міністерство економіки об’єднало зусилля з найкращими економістами країни – з Київської школи економіки, Ukraine Economic Outlook та інших експертних груп. Ми маємо розуміти масштаби втрат для нашої критичної інфраструктури, військових та цивільних об’єктів», - зазначила вона.

За словами Свириденко, після завершення воєнних дій Україна буде звертатися до міжнародних партнерів за фінансовою підтримкою для відновлення критичної інфраструктури. Тому вже зараз міжнародних експертів запрошують до аналізу поточних збитків.

Другою підставою такої роботи є намір звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі за справедливим покаранням Росії за її воєнні злочини.

«Якщо окупант думає, що він може просто так прийти вбивати людей, руйнувати усе і не нести за це відповідальність – він жахливо помиляється. Окрім страшної ціни у вигляді знешкодженої техніки та живої сили, вони заплатять і за підірвані мости, і за пошкоджені дороги, і за розбомблені аеропорти. І, звичайно, за зруйновані домівки українців та інші цивільні об’єкти», - запевнила міністерка.

Вона підкреслила, що Росія повинна виплатити компенсації та репарації за усі здійснені нею руйнування та вбивства.

«Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а також і фінансову відповідальність за свої дії. Україна робитиме все можливе для цього. Робота триває. Ми обов’язково відбудуємо нашу інфраструктуру та повернемося на шлях економічного розвитку», - сказала вона.

Свириденко також закликала підтримувати Збройні сили України та вірити у перемогу.