Міністр енергетики заявив, що місячні ціни на газ для населення й надалі зростатимуть

Це не стосується річного тарифу.

Міністр енергетики Герман Галущенко допускає, що місячні ціни на газ для населення й надалі зростатимуть через його дефіцит на європейському ринку.

Про це він заявив під час доповіді у Верховній Раді 18 червня.

"Якщо в Європі й надалі буде такий дефіцит газу, як сьогодні, то місячна ціна може бути ще більшою. Але це не стосується річного тарифу на газ, який діятиме до 1 травня 2022 року", - сказав очільник Міненерго.

Водночас Галущенко зазначив, що, попри те, що місячна ціна на газ досягла майже 12 грн за куб. м, річна фіксована ціна, на яку автоматично були переведені всі споживачі, є вигідною і не перевищує 8 грн за куб. м.

Варто зазначити, напередодні повідомлялося, що "Нафтогаз України" підвищив місячну ціну на газ у червні до 11,94 грн за куб. м, у той час як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м. У компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

Нагадаємо, у квітні газопостачальні компанії опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть від 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Вони коливаються від 7,9 до 13,5 грн за кубометр. Від 1 травня 2021 року газопостачальні компанії автоматично перевели клієнтів на річні тарифні плани.

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