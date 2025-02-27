Міністр фінансів США розповів, яка гарантія для України міститься в угоді про надра

Американський міністр вважає, що угода буде однаково корисною для України та США.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в угоді про спільну розробку українських мінеральних ресурсів міститься “неявна гарантія” для України.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
При цьому очільник Мінфіну США висловив сподівання, що президент Зеленський погодиться на цю угоду.
“Вона [угода про надра] не включає військові гарантії, але вона включає неявну гарантію того, що якщо Сполучені Штати Америки будуть вкладати значні кошти в економічне майбутнє... я називаю це гарантією економічної безпеки”, - зазначив Скотт Бессент.
Він також додав, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб українська економіка “працювала добре”.
“Чим більше активів американські компанії матимуть на місцях [в Україні], тим більший інтерес США матимуть у майбутньому, щоб українська економіка працювала добре, тим більше безпеки це створить для українського народу, і чим більше - тим вища віддача для США”, - пояснив він взаємну користь від угоди для України та США.
Нагадаємо, у середу, 26 лютого, завершилися переговори щодо так званої "угоди про копалини". Фінальний її варіант вдалося узгодити, і тепер представники України та США мають підписати її до кінця тижня.
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