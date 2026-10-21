Міністр Калашник підписав угоду про виділення 60 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури

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Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За інформацією посадовця, в межах проєкту передбачена модернізація пунктів пропуску, облаштування під’їзних доріг, терміналів, зон очікування, сервісної інфраструктури та укриттів. Також буде оновлюватися обладнання і програмне забезпечення для митного контролю.

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«Це важливий крок для збільшення пропускної спроможності нашого кордону з ЄС та Молдовою. Йдеться про скорочення часу очікування для пасажирів і вантажного транспорту, зменшення логістичних витрат для бізнесу та покращення умов перетину кордону», - підкреслив Микола Калашник.

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Міністр також розповів, що додатковими напрямками співпраці України з Європейським інвестиційним банком можуть стати фінансування Планів стійкості громад, захист об’єктів критичної інфраструктури, підтримка Укрзалізниці, відновлення доріг, модернізація систем водопостачання та водовідведення.

«Окремо працюємо над залученням додаткового грантового фінансування та технічної допомоги для реалізації цих проєктів», - відзначив він.

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