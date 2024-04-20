Міноборони Британії не витратило й половини грошей з міжнародного фонду підтримки України – The Guardian

Гроші не було використано через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Міністерство оборони Великої Британії, через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів, не використало понад половину грошей з військового фонду у розмірі 900 мільйонів фунтів стерлінгів, який призначений для України.

Про це пише The Guardian.

Міжнародний фонд для України, який очолює Британія, налічує дев'ять країн-донорів. З 900 млн фунтів стерлінгів (близько 1 мільярда 113 мільйонів доларів США), наданих урядами за останні два роки, з яких 500 млн фунтів стерлінгів надійшли від Великої Британії, лише 404 млн фунтів стерлінгів було виділено або витрачено на потреби України.

Кошти виділили:

Данія – $164,5 млн;

Ісландія – $3,7;

Литва – $6,18 млн;

Нідерланди – $136 млн;

Норвегія – $147,2 млн;

Швеція – $32 млн;

Австралія – $32 млн;

Нова Зеландія – $5 млн.

Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не прибуде до України до весни наступного року.

За словами чиновників міністерства оборони Британії, затримки викликані необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.

Тіньовий міністр оборони Британії Джон Хілі звинуватив відомство в тому, що воно працює "повільно".

"Велика Британія єдина у підтримці України та проти російської агресії. Оскільки Росія посилює свої напади на Україну, її союзники повинні прискорити військову підтримку. Натомість уряд Сполученого Королівства повільно передає важливий новий комплект українцям", - зазначив він.

Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії.

Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Нагадаємо, у Білому домі відповіли, коли Україна отримає перші постачання зброї.

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