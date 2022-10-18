Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік - Резніков

Рішення Верховної Ради щодо збільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.

Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Очільник Міноборони наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо збільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.

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Резніков зазначив, що ВР проголосувала за зміни до Державного бюджету на 2022 рік.

"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - повідомив міністр.

Зазначимо, що Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.

Планується збільшити фінансування таких напрямів:

Міноборони – 365,2 млрд грн;

МВС – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;

УДО – на 600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Пріоритет №1 - армія. Зокрема, 45% видатків ітиме саме на безпеку та оборону, а це майже 18% національного ВВП.

Бюджет України на 2023 рік: плюси, мінуси, борги та ризики

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