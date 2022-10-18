Міноборони щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік - Резніков

Рішення Верховної Ради щодо збільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.
Міністерство оборони України щомісяця витрачає суму, яку раніше витрачало за рік.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
Очільник Міноборони наголосив, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо збільшення коштів на оборону дозволить в повному обсязі профінансувати усі пріоритетні напрямки до кінця року.
Резніков зазначив, що ВР проголосувала за зміни до Державного бюджету на 2022 рік.
"Цей рік є екстремальним з точки зору потреб оборони. Міністерство оборони щомісяця витрачає суму, яку у попередні роки витрачало за рік. Своєчасне внесення змін до бюджету гарантує, що усі пріоритетні напрямки до кінця року будуть профінансовані у повному обсязі. Зокрема – грошове забезпечення військовослужбовців, контракти на постачання зброї та боєприпасів, інші потреби. Це важливий елемент стійкості нашої оборони", - повідомив міністр.
Зазначимо, що Верховна Рада знову змінила держбюджет-2022 - військові видатки в цьому році збільшили на 387 млрд грн.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За законопроєкт №8126 в цілому проголосували 318 нардепів.
Планується збільшити фінансування таких напрямів:
- Міноборони – 365,2 млрд грн;
- МВС – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
- Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
- УДО – на 600 млн грн;
- Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
Нагадаємо, у п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Пріоритет №1 - армія. Зокрема, 45% видатків ітиме саме на безпеку та оборону, а це майже 18% національного ВВП.
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