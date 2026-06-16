Міноборони пояснило систему нових виплат військовим: хто і скільки отримає

Гроші / © ТСН

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Міноборони пояснило, як нараховуватимуть нові мотиваційні виплати. Згідно з постановою уряду від 12 червня 2026 року, нові правила діють з 1 червня. Це означає, що військові отримають ці доплати вже в липні за результатами служби у червні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто та які виплати отримає

Нова система виплат поширюється на всіх військовослужбовців, незалежно від виду служби чи наявності контракту. Право на надбавки мають як особи, що підписали мотиваційний контракт, так і ті, хто служить за призовом під час мобілізації або за попередніми контрактами. Система передбачає кілька рівнів фінансової винагороди.

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Додаткова винагорода - 10 000 грн на місяць для військових у тилу, які забезпечують підрозділи та не отримують бойових виплат. Загальна мінімальна щомісячна виплата становить від 30 000 грн.

Бойові бонуси за штурмові дії:

20 000 грн за добу — за відновлення позицій, захоплених противником.

40 000 грн за добу — за штурм і захоплення позицій на лінії зіткнення або в глибині оборони ворога.

У разі виникнення права на кілька бонусів одночасно виплачується більший.

Винагороди за оперативне управління та спеціальні завдання:

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50 000 грн на місяць — за виконання завдань на пунктах управління бригад, полків та батальйонів.

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

Гранична загальна сума цих виплат становить 460 000 грн на місяць.

Нові виплати військовим / © Міністерство оборони України

Бонуси за бойові результати

Окремі винагороди за знищення або захоплення ворога не входять до загального щомісячного ліміту. Зокрема, за кожного взятого в полон російського загарбника виплачується 100 000 гривень, причому ця сума розподіляється між усіма учасниками захоплення.

Крім того, за кожного знищеного в стрілецькому або рукопашному бою ворога передбачена виплата 15 000 гривень за умови наявності відеофіксації.

Нові виплати військовим / © Міноборони України

Коли надійдуть гроші

Виплати нараховуються разом з основним грошовим забезпеченням (ГЗ) до 20-го числа місяця, наступного за звітним. Тобто виплати за червень мають надійти до 20 липня.

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Бойові бонуси нараховуються на підставі наказу командира військової частини за минулий місяць. У відомстві наголошують, що у разі несвоєчасного підписання наказу з незалежних від бійця причин, право на отримання виплати зберігається і буде враховане в наступному наказі.

Переваги мотиваційного контракту

Хоча нові бойові виплати доступні для всіх військовослужбовців, мотиваційний контракт додатково забезпечує фіксований строк служби, який складає 10–14 місяців для піхоти та штурмовиків і 24 місяці для фахівців, що дає гарантоване право на звільнення після завершення цього періоду.

Також контракт передбачає відстрочку після служби, яка становить мінімум 6 місяців і залежить від тривалості перебування на позиціях та загального терміну служби з 2022 року.

Окрім того, при підписанні першого контракту виплачується одноразова сума від 26 624 до 33 280 гривень, розмір якої залежить від військового звання.

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Підвищення зарплати військовим — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що в червні в Україні стартує армійська реформа, ключовим пріоритетом якої стане підвищення грошового забезпечення за принципом справедливості.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони готує масштабну реформу щодо збільшення зарплат для військових, а також встановлення конкретних термінів служби.

Також в Україні змінили систему грошового забезпечення військовослужбовців і працівників поліції особливого призначення. За новими правилами, бійці на лінії фронту зможуть отримувати максимальну винагороду в розмірі до 460 тисяч гривень на місяць.

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