Торік рекордно зросли ціни на квартири: як здорожчало житло та які області є лідерами

Традиційно найдорожчі квартири - у Києві.
Минулого року ціни на нерухомість в Україні досягли рекордних показників. У середньому квартири здорожчали на 25-30%.
Про те, як здорожчало житло в Україні і які області є лідерами за ціною квадратного метра, написав заступник директора департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.
Як він зауважив, зростання цін на нерухомість почалося ще 2020 року: тоді квартири здорожчали на 10-15%, а 2021-го ціни встановили рекорд зі своїми 30%.
Посадовець повідомив, що традиційно найбільша динаміка цін зафіксована в Києві. На початку 2021-го мінімальна вартість квадратного метра становила від 19,5 тисячі гривень, а наприкінці року дорівнювала вже 23 тисячам гривень. Середня ціна становила 28 тисяч у січні та 35 тисяч у грудні.
Наприкінці 2021 року лідерами стали:
- Київ: 28-35 тис. грн/м2
- Львів: 24-28,5 тис. грн/м2
- Одеса: 23-27 тис. грн/м2
- Дніпро: 23,5-28 тис. грн/м2
- Харків: 20,5-24,5 тис. грн/м2
"Зараз однокімнатна квартира в ЖК економ-класу в столиці обійдеться від 1 мільйона гривень. В Одесі та Дніпрі таке житло коштуватиме 750-800 тисяч гривень, у Львові – від 800 тисяч, у Харкові – 600-650 тисяч гривень", - написав Юрій Тацій.
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