Минулорічна інфляція в Україні була найбільшою за останні чотири роки: як змінилися ціни

Минулорічна інфляція в Україні була найбільшою за останні чотири роки: як змінилися ціни

Зростання споживчих цін у 2021 році досягнуло 10%.

У 2021 році рівень інфляції в Україні був найбільшим за останні чотири роки - у 2018 році зростання споживчих цін становило 9,8%, у 2019-у - 4,1%, у 2020 році - 5%.

Про це свідчить інформація, опублікована на офіційному сайті Державної служби статистики.

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За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 0,6%, а загалом за рік зростання цін досягнуло 10,0%.

Що і на скільки подорожчало

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у грудні зросли на 1,2% (за рік подорожчання на 12,7%). Найбільше додали в ціні яйця та овочі (на 10,0% та 9,1%), зросли також ціни на сало, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, яловичину, макаронні вироби, масло. Подорожчання відбулося в діапазоні 3,0–1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли у грудні на 0,2%, при цьому тютюнові вироби подорожчали аж на 1,0%, але алкогольні напої подешевшали на 0,6%.

Проїзд у залізничному та автомобільному пасажирському транспорті подорожчав відповідно на 1,4% та 1,1%.

Ціни на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, зросли на 0,4%( на 6,1% у річному вимірі), на освіту - на 0,1% (у річному вимірі - на 17%).

Що і на скільки подешевшало

Одяг і взуття подешевшали на 3,6%, зокрема одяг – на 4,0%, взуття – на 3,3%.

Також подешевшали на 3,9–0,6% фрукти, цукор, соняшникова олія та м’ясо птиці.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за місяць теж дещо зменшилися - на 0,1%, а в річному вимірі ціни на комуналку сповільнили зростання до 9,8% з 10% місяцем раніше.

Ціни на транспорт знизилися у грудні на 0,2% передусім за рахунок здешевлення палива та мастил на 3,0%.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку повідомили, що в листопаді 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,3%, але ціни в місячному вимірі зросли на 0,8%.

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