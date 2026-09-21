Мінус половина пенсії: у ПФУ пояснили, за які борги можуть забрати 50% виплати

Пенсія

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Пенсія може суттєво зменшитися через примусові відрахування. У певних випадках Пенсійний фонд має право утримувати до половини щомісячної виплати — зокрема, якщо є відповідне судове рішення або постанова. Водночас для інших видів стягнень діє нижчий ліміт.

Про це свідчить закон України «Про виконавче провадження».

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Коли з пенсії можуть забрати половину

Українське законодавство передбачає можливість примусового стягнення коштів із пенсійних виплат. Максимальний розмір такого відрахування може становити 50% пенсії.

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Таке утримання застосовується, зокрема, у випадках, коли йдеться про:

виплату аліментів;

відшкодування збитків через розкрадання майна;

компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом.

Підставою для стягнення мають бути відповідні судові рішення або постанови.

Водночас не всі борги дозволяють утримувати половину пенсії. Якщо, наприклад, потрібно повернути надміру виплачені кошти через дії самого пенсіонера, розмір відрахувань не може перевищувати 20% щомісячної пенсії.

У Пенсійному фонді окремо зазначають, що надміру виплачені суми, отримані через зловживання або подання недостовірних даних, стягуються на підставі рішень ПФУ та в судовому порядку.

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Що буде з мінімальною сумою, яка має залишатися пенсіонеру

Правила примусового стягнення планують змінити так, щоб після відрахувань у пенсіонера залишалася гарантована сума.

Йдеться про прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2026 році він становить 2595 грн.

Наприклад, якщо людина отримує пенсію 3000 грн, а з неї потрібно утримати 20%, сума відрахування становила б 600 грн. Після цього пенсіонеру залишилося б 2400 грн.

Однак за новим підходом після стягнення на рахунку має залишитися не менше встановленої базової суми — тобто в цьому випадку 2595 грн. Це означає, що повністю утримати 600 грн не можна буде.

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Водночас таке правило не скасовує сам борг. Воно лише означає, що його погашення може тривати довше.

Через що пенсію також можуть зменшити

Окремою причиною для відрахувань можуть стати зміни в обставинах пенсіонера, про які він не повідомив Пенсійному фонду.

Зокрема, йдеться про працевлаштування, відкриття ФОП або переїзд. Якщо через неповідомлення людина продовжує отримувати надбавки, на які вже не має права, надміру виплачені кошти можуть утримувати з пенсії — до 20% щомісячної виплати.

Інший порядок діє для людей, які перебувають на повному державному утриманні в інтернатах чи пансіонатах. У такому випадку пенсіонеру виплачують 25% призначеної пенсії, а решта 75% перераховується установі для покриття витрат на утримання.

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