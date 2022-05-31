Мішель: Європейський Союз може надати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги

Йдеться про сильну та конкретну підтримку відбудови України.
Європейський Союз готовий надати Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter написав президент Європейської Ради Шарль Мішель.
#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022
EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.
Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.
"Єврорада продовжить допомагати Україні з її негайними потребами в ліквідності разом з "Великою сімкою". Єврорада готова надати Україні 9 мільярдів євро. Сильна та конкретна підтримка відбудови України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.
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