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Мішель: Європейський Союз може надати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги

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Мішель: Європейський Союз може надати Україні €9 мільярдів макрофінансової допомоги

Фото: pixabay.com

Йдеться про сильну та конкретну підтримку відбудови України.

Європейський Союз готовий надати Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter написав президент Європейської Ради Шарль Мішель. 

"Єврорада продовжить допомагати Україні з її негайними потребами в ліквідності разом з "Великою сімкою". Єврорада готова надати Україні 9 мільярдів євро. Сильна та конкретна підтримка відбудови України", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Глава держави подякував голові Євроради за змістовну зустріч і солідарність з народом України.

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