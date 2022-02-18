Місію МВФ очікують найближчим часом, Україна може отримати транш на 700 млн доларів

За словами Марченка, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. За результатами перегляду програми Stand-By Україна може отримати транш на 700 млн доларів.
Про у п'ятницю, 18 лютого, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.
"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він, додавши, що Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.
Також міністр сподівається, що Україна отримає перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.
Нагадаємо:
Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі дестабілізаційної поведінки Росії.
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