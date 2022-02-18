Місію МВФ очікують найближчим часом, Україна може отримати транш на 700 млн доларів

Місію МВФ очікують найближчим часом, Україна може отримати транш на 700 млн доларів

За словами Марченка, Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. За результатами перегляду програми Stand-By Україна може отримати транш на 700 млн доларів.

Про у п'ятницю, 18 лютого, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", - сказав він, додавши, що Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближує місію фонду та перегляд програми.

Також міністр сподівається, що Україна отримає перший безумовний транш на 600 млн євро макорофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня 2022 року. Другий транш Україна отримає після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

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