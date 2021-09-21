Місія МВФ розпочала роботу в Україні, зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі

Місія зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформах та зміцненні антикорупційних інституцій.
В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ.
Про це йдеться в заяві представництва МВФ в Україні, пише РБК-Україна.
Очолила місію Іванна Владкова Голлар.
“Місія МВФ розпочинає сьогодні свою роботу і продовжуватиме обговорення з владою України першого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі”, - зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.
Нагадаємо:
- У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.
- Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою з приводу виділення другого траншу. Тоді Георгієва повідомила, що місія МВФ відновить роботу в Україні вже у вересні.
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