Місія МВФ розпочинає свою роботу в Україні: Київ може отримати третій транш

Місія МВФ розпочинає свою роботу в Україні: Київ може отримати третій транш

Зустрічі місії відбуватимуться онлайн.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 23 лютого розпочинає свою роботу в Україні. За результатами другого перегляду програми Stand-By Київ може отримати третій транш на 700 млн доларів.

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Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, пише "Економічна правда".

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді зазначив, що за результатами перегляду програми Stand-By очікується отримання третього траншу на 700 млн доларів. Термін програми завершується у червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів.

Варто зазначити, що у листопаді 2021 року МВФ завершив перший перегляд та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів та подовжив чинну кредитну програму до червня 2022 року.

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