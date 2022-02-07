Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом - Мінфін

Мінфін бачить прогрес у відносинах України з МВФ, вважає Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко висловив сподівання, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Програма передбачає отримання $2,2 млрд.

Про це він розповів Bloomberg TV.

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"Є сподівання, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання $2,2 млрд, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Мінфін бачить прогрес у відносинах України з МВФ", - наголосив Марченко.

Він наголосив, що для України надзвичайно важливою є підтримка ЄС, Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії та інших міжнародних партнерів.

Також він наголосив, що не зважаючи, що Україна має обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень, це не вплине на економіку завдяки перевиконанню за доходами. "Перевиконання планових показників дохідної частини держбюджету дозволяє нам почувати себе досить впевнено. Лише у січні цього року перевиконання за доходами склало більше 9 млрд грн", - додав Марченко.

Варто зазначити, що Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в січні зменшилися на 5%. Падіння зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

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