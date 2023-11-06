Місія МВФ в Україні розпочала роботу: очільник НБУ прогнозує непрості переговори

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні, 6 листопада, починає обговорення заходів з представниками української влади щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Зокрема, обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань.

Про це йдеться у повідомленні представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна і пресслужби Національного банку.

Місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Мінфіну та інших державних органів та установ, зазначили в НБУ.

Під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

Крім того, фахівці зупиняться на питанні джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

"Перегляд буде непростим, однак команда України понад 20 місяців повномасштабної війни працює злагоджено та ефективно. Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", – сказав очільник НБУ Андрій Пишний.

Що відомо про роботу та фінансування МВФ

У жовтні повідомлялося, що команда Міжнародного валютного фонду розпочала зустрічі з представниками української влади. Повідомлялося, що діалог фокусуватиметься на "перспективних заходах та викликах" програми EFF.

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ 2024 року траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

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