Місія онлайн та виконані умові: коли Україна очікує черговий транш МВФ

Черговий транш повинен надійти до України в кінці листопада або початку грудня.

В України чекають місію Міжнародного валютного фонду вже цього тижня. Скоріше від усього, вона буде онлайн. Причиною є зростання випадків захворюваності на COVID-19 в Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції.

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За його словами, візит місії в Україні планується на 18 вересня, але це, скоріше від усього, буде онлайн-місія.

"Місія, скоріше за все, буде онлайн. Бо зростає кількість захворюваності на COVID-19. А під час зростанні хворих на COVID, вони здійснюють онлайн-місії", - зазначив Шмигаль.

За його словами, ця місія буде завершальною у підготовці видачі наступного траншу. Шмигаль каже, що Україна виконала всі умови.

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Черговий транш МВФ повинен надійти до України в кінці листопада або початку грудня. Українська сторона виконала всі умови.

"Ми виконали всі умови, всі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада - на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш", - зазначив він, додавши, що Київ не розраховує на те, що результати роботи місії МВФ будуть неуспішними для України, оскільки виконані всі бенчмаркові показники. Транш повинен бути в розмірі 750 млн доларів.

Нагадаємо:

У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою з приводу виділення другого траншу. Тоді Георгієва повідомила, що місія МВФ відновить роботу в Україні вже у вересні. Новини світу: Україна отримає від МВФ 2 мільярди 700 мільйонів доларів до річниці Незалежності

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