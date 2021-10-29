Міська влада Чернігова може підняти тарифи на опалення всупереч президентському Меморандуму

Чернігів може стати єдиним містом у країні, керівництво якого не дотримається Меморандуму про непідвищення тарифів на опалення.

Про це президенту Володимиру Зеленському доповіли під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Одесі у п'ятницю, 29 жовтня.

В ході засідання голови та заступники голів обласних державних адміністрацій прозвітували про те, що кожна область дотримується Меморандуму, який зафіксував тарифи на опалення для населення на рівні попереднього опалювального сезону.

Проте, за словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, лише у Чернігові міська влада розглядає можливість підвищення тарифів.

«В усіх областях усі голови міст виконують Меморандум по тарифах для населення, який був підписаний місяць тому. Тарифи для населення не підвищуються. Але у нас є одна ситуація у Чернігівській області: мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення», - зазначив Тимошенко.

Зараз у Чернігові працюють два великі теплопостачальні підприємства, які надали міській владі пропозиції про підвищення тарифів, розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Однак це рішення має розглянути профільна депутатська комісія.

Президент Зеленський поставив завдання заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку, голові Чернігівської ОДА В'ячеславу Чаусу, а також голові правління Нафтогазу Юрію Вітренку проконтролювати дотримання у Чернігові пунктів Меморандуму.

Крім цього, глава держави звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова із проханням долучитися до розв’язання проблеми.

«Я хотів би попросити тоді секретаря Ради національної безпеки та оборони нам запропонувати якесь рішення у разі, якщо ми всі один одного не почуємо. Якесь рішення, пропрацьоване з фахівцями – з міністром енергетики, з прем'єр-міністром і з Юрієм Юрійовичем (Вітренком – ред.). Якесь рішення, яке буде підтримувати саме людей, незважаючи на те, в якому місті вони живуть і хто у них менеджер міста», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Меморандум про непідвищення рівня тарифів було підписано 30 вересня під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента Зеленського. Меморандум встановив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть: ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

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