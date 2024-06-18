Місток між пацієнтом та аптекою: як прайсагрегатори допомагають купувати ліки дешевше

Для споживача прайсагрегатор є своєрідним містком до аптеки, де вже фізично відбувається купівля ліків. І хоча безпосередньо придбати медпрепарати можна тільки в аптеці, фактично за руку пацієнта туди приводять сервіси з онлайн бронювання.

На цьому наголошують самі представники невеликих аптечних мереж, обговорюючи особливості аптечного рітейлу під час конференції «Аптеки світу – 2024», яка відбулась у Києві. Повідомляє 24 канал.

Для невеликих мереж саме робота з прайсагрегаторами дає можливість донести споживачу свою пропозицію. Про це говорить Олена Уракова, директорка мережі «Аптеки Запоріжжя».

«Ми відносно невелика мережа. Нам не так просто дотягнутися до споживача. Нові часи – всі звикли отримувати інформацію у смартфоні. Для нас це проблема. І тут для нас прайсагрегатори рятівне коло. Через них ми спілкуємося зі споживачами. Це хоч якось вирівнює наші шанси з великими гравцями. Люди бачать, що у нас є цікаві пропозиції. А ще ми часто продаємо те, чого немає у великих мереж. У них свої підходи до набору ліків – у нас свої. Але на кожні ліки є свій покупець. Головне, аби він знав, що такі ліки є, і хто ними торгує. Нам потрібно, щоби хтось того споживача привів «за руку» до нас в аптеку.

Ніхто з аптек ніколи не розміщуватиме інформацію про ліки конкурентів, як це заплановано чиновниками. Це нелогічно. Ніхто собі не ворог. Потрібні інформаційні посередники. Вони не мають власного інтересу в продажу ліків. Тому їм не бояться дати інформацію аптеки, і довіряють споживачі».

Прайсагрегатори — частина торгівлі, яка допомагає пацієнтові знайти ліки, а аптекам — покупця. При цьому в аптеках ніхто не розглядає прайсагрегатори як конкурентів, — зауважує Людмила Пагасей, гендиректорка мереж аптек Інтелекс та «Людмила фарм».

«Ми не розглядаємо прайсагрегатори як наших конкурентів або взагалі як учасників електронної торгівлі. Вони доповнення офлайн-торгівлі. Це наш спосіб поширення інформації через Інтернет. У цьому сила прайсагрегаторів. Не буде їх – усі втратять. І аптеки, і вже тим більше споживачі».

Також представники аптек наголошують, якщо не буде прайс-агрегаторів – втратять усі: і споживачі, і пацієнти.

Нагадаємо, послугам аптечних прайс-агрегаторів користується ледь не кожен третій українець. Після появи інформації про можливу заборону бронювання ліків за допомогою прайс-агрегаторів, на сайті найбільшого в Україні аптечного інформаційного сервісу Tabletki.ua зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.