Мита Трампа спровокували обвал акцій банків США та відповіді з боку Канади й Китаю – FT

Політика зовнішньої торгівлі президента США викликала у всьому світі побоювання щодо ескалації торгової війни та страх перед глобальними економічними наслідками.

У вівторок, 4 березня, фондові індекси в Європі та США впали після того, як запроваджені президентом Дональдом Трампом мита на товари з Канади, Мексики й Китаю викликали побоювання, що це завдасть серйозної шкоди світовій економіці.

Про це пише Financial Times.

Обвал європейських ринків

В Європі побоюються, що їхні товари можуть стати наступною ціллю Трампа. Внаслідок цього німецький індекс Dax упав на 3,5%. Це найгірший показник за три роки, який став результатом сильного падіння акцій таких експортерів, як Continental і Daimler Truck. Загальноконтинентальний індекс Stoxx Europe 600 знизився на 2,1%.

Торговельні мита на імпортні товари, запроваджені Трампом, викликали обурення сусідів США та посилили побоювання щодо ескалації торгової війни в усьому світі. Видання зазначає, що "протекціоністські кроки президента посилили стурбованість інвесторів щодо уповільнення світової економіки".

"Глобальна торговельна війна – це ситуація, в якій програють усі. Деякі люди втратять відносно більше, ніж інші, але програють усі", – сказав Ален Бокобза, голова відділу глобального розподілу активів у Societe Generale.

У США біржовий індекс S&P 500, який досяг рекордного максимуму менш як два тижні тому, на початок дня впав на 1% до 5790,24 пункту, в якийсь момент втративши все зростання, накопичене від моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада.

В останні дні американський фондовий ринок серйозно постраждав, на відміну від стрімкого зростання, яке сталося після перемоги Трампа на виборах, коли інвестори робили ставку на його обіцянку знизити корпоративні податки, що обіцяло їм зростання прибутків. За останні два тижні індекс упав на 6%, оскільки дії Трампа вплинули на настрої інвесторів.

"Ось що відбувається, коли ринок, спочатку орієнтований на ідеал, бачить те, чого він найменше хотів: підвищення ставок та уповільнення зростання", – сказав Стівен Грей, головний інвестиційний директор Grey Value Management.

Крім того, акції банків, чутливі до економічних потрясінь, у вівторок також різко впали: індекс KBW Bank упав на 4,2%, Citigroup і Bank of America – на 5,6%, Morgan Stanley втратив 4,9%, а Goldman Sachs – 3,6%.

Мита, які діють сьогодні, вже досягли одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, і існує ймовірність, що вони збільшаться ще більше в міру подальшого зростання напруженості.

Заходи у відповідь від торгових партнерів США

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже заявив, що Трамп назвав "абсолютно фальшиву" причину запровадження мит (транскордонну торгівлю фентанілом). Трюдо припустив, що президент США насправді хотів спровокувати "крах канадської економіки", щоб полегшити анексію Канади.

Він додав, що Оттава відповість негайним запровадженням 25% мита на частину імпорту зі США і розширить список американських товарів, що оподатковуються таким митом, через 21 день.

Онтаріо, найгустонаселеніша провінція Канади, заявила, що негайно розірве контракт з інтернет-провайдером супутникового телебачення Starlink, що належить Ілону Маску, та усуне американські компанії від державних тендерів. Там також оголосили про заборону продажу алкоголю, виробленого у США.

Мексика оголосила, що представить свої заходи у відповідь у неділю, а Китай заявив, що від 10 березня запровадить мита в розмірі 10-15% на всі сільськогосподарські товари зі США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Євросоюз був створений, "щоб грабувати США", та анонсував 25% мита на всі товари блоку. В Євросоюзі заявили, що "рішуче та негайно відреагують на невиправдані бар'єри з торгівлі".

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