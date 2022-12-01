Митники з трьох областей вимагали "данину" за експорт зерна: заробляли сотні тисяч гривень за день

СБУ провела обшуки на митницях у Київській, Львівській та Чернівецькій областях. Сталось це через схеми із продажем українського зерна.

Про це повідомляє СБУ.

Керівництво трьох регіональних митниць організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій. Митники за хабарі, які вимагали від агрокомпаній гарантували безперешкодне митне оформлення оптових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна. Також вони вимагали хабарів від підприємців, які ввозили до України товари загального вжитку.

Фото: СБУ

Якщо підприємці відмовлялись платити "данину", митники створювали штучні перепони для роботи. Таким чином зловмисники заробляли сотні тисяч гривень за день.

"Задокументовано факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні. Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар", - йдеться у повідомленні.

Горе-митника затримали. Також СБУ провела обшуки в за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

Фото: СБУ

СБУ відкрила провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Триває слідство.

Хабарі на митниці

В Україні навіть під час повномасштабної війни правоохоронці виявляють корупційні схеми на митниці. Так, СБУ знешкодила у Львівській області злочинне угруповання, яке нелегально заробляло мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто.

Також на Закарпатті затримали начальника митного поста "Тиса" Закарпатської митниці та його заступника, яких підозрюють у вимаганні хабарів в автоперевізника.

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