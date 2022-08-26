"Митний безвіз" з ЄС запрацює в Україні вже цього року - Шмигаль

"Митний безвіз" - це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.

Україна отримає "митний безвіз" з ЄС вже цього року.

Про це 26 серпня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вчора Об'єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них від 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій", - написав він.

"Митний безвіз" — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Очільник Кабміну також додав, що вже зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, зокрема зручному розмитненню авто через "Дію".

Шмигаль нагадав, що "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

"Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - наголосив він.

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