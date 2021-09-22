Мізерні відсотки: скільки українці витрачають на відпочинок, культуру та ресторани

Мізерні відсотки: скільки українці витрачають на відпочинок, культуру та ресторани

Найменше українці витрачають на освіту.

За даними Державної служби статистики України, у другому кварталі 2021 року українські домогосподарства витратили 873,5 млрд грн, що на 17,4% більше, ніж торік. На їжу, комунальні послуги, алкоголь та тютюн в українців припадає більше 60% витрат.

Детальніше про це йдеться у підрахунках Держстату.

Так, на відпочинок та культуру українці витрачають 3,4% доходу. Для порівняння - витрати на продукти харчування та безалкогольні напої складають 41,4%.

На ресторани та готелі українці виділяють 2,6% витрат. За даними служби статистики, найменше в Україні витрачають на освіту - всього 1,1% доходу.

Державна служба статистики України

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

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