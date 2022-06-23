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Між Україною та Молдовою відновиться залізничне сполучення

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Між Україною та Молдовою відновиться залізничне сполучення

Фото: pixabay.com

Між Україною та Молдовою планують відновити залізничне сполучення.

Вже восени планується поновити вантажне залізничне сполучення. 

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Молдови. 

"Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) - Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України", - йдеться у повідомленні. 

Також Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна - близько 23 км. Зазначається, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї після відновлення залізничного сполучення. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.

Нагадаємо, Молдова запровадила жорстке табу на російську телепропаганду. 

Також Чехія запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом

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