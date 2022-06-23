Між Україною та Молдовою відновиться залізничне сполучення

Між Україною та Молдовою планують відновити залізничне сполучення.

Вже восени планується поновити вантажне залізничне сполучення.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури Молдови.

"Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) - Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Також Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна - близько 23 км. Зазначається, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї після відновлення залізничного сполучення. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.

Нагадаємо, Молдова запровадила жорстке табу на російську телепропаганду.

Також Чехія запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом.

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