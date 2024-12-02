Міжнародні партнери не оцінять спроби зекономити на протипожежній безпеці об'єктів критичної інфраструктури, — експерт з вогнезахисту

Таку думку висловив директор Інженерно-промислової виробничої компанії “Спецзахист”, експерт з вогнезахисту Денис Любченко. Його компанія реалізувала понад 150 проєктів із захисту об'єктів критичної інфраструктури України, в тому числі й АЕС.

В інтерв'ю виданню “Фокус” він детально розказав, чому українські об'єкти критичної інфраструктури потребують особливого підходу через постійний ризик та тривалу війну.

“Спецзахист” 15 років є офіційним дилером німецької компанії svt Products GmbH, як постачає системи для протипожежного захисту в промисловості. Її широко використовують світові гіганти AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier, а також українські “НАЕК “Енергоатом”, “Укргідроенерго”. Після аварії на Чорнобильській АЕС європейські партнери виділили кошти на забезпечення системами пасивного захисту всіх атомних електростанцій України. svt Products GmbH (тоді svt Brandschutz GmbH) у 1991 році стала генеральним підрядником встановлення цих систем. За стільки років жодних питань до якості експлуатації на АЕС не виникало. Це найкраще характеризує якість продукції компанії.

За словами експерта, якісний вогнезахист об'єктів критичної інфраструктури передбачає використання систем активного і пасивного захисту, матеріалів відповідної якості та їх правильну експлуатацію. Наприклад, щодо систем гасіння — вони повинні бути коректно встановлені, перевірені відповідно до рекомендацій виробника та регулярно обслуговуватись.

Якщо говорити про пасивні засоби, такі як обробка будівельних конструкцій та комунікацій спеціальними матеріалами, важливим фактором є гарантійний термін експлуатації, та технічні якості.

“Важливо використовувати якісні сертифіковані в Європі матеріали, які пройшли випробування протягом багатьох років.

Ми не маємо права на помилки та експерименти в сфері безпеки. Кожен ворожий ракетний удар може спричинити непоправні наслідки, а обстріли відбуваються щодня. Зараз нам допомагають відбудовувати зруйновані об’єкти критичної інфраструктури міжнародні партнери. Але вони розуміють, що відмова від якісного захисту призведе до значного збільшення руйнувань, а, отже, відновлення обійдеться набагато дорожче”, — зазначив Денис Любченко.

Експерт наголосив, що у всьому цивілізованому світі головна увага приділяється запобіганню катастроф. Тому міжнародні партнери України не розуміють наші спроби зекономити на вогнезахисті, щоб потім героїчно просити в них більше грошей на відбудову того, що можна було захистити від руйнувань.

“Це об'єктивна реальність. Якщо ми говоримо про захист підприємств державного значення — то питання псевдо економії не має підніматись взагалі. [...] Головний висновок за цей час — пріоритет у сфері пожежної безпеки для об'єктів критичної інфраструктури повинен бути у засобах пасивного захисту, які не потребують присутності людини і використання електроенергії. Щоб не трапилось, пасивна система захисту спрацює”, — зазначив директор “Спецзахисту” Денис Любченко.

Він також запевнив, що ті підприємства, які подбали про пасивний протипожежний захист конструкцій і комунікацій, а також встановили автономні системи виявлення та гасіння вогню, жодного разу не пошкодували про це.