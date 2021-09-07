Міжнародні резерви України перевищили 31 млрд долларів, сягнувши дев'ятирічного максимуму

Більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року.

На 1 вересня міжнародні резерви України зросли на 9,2% до 31,6 млрд доларів, що є найвищим значенням за останні 9 років.

Про це у вівторок повідомила пресслужба Національного банку.

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"У серпні резерви зросли на 9,2% завдяки насамперед надходженню коштів у сумі 1928,2 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того на динаміку резервів вплинули операції НБУ на міжбанку. У серпні на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти перевищувала попит. Завдяки цьому НБУ викупив 368,8 млн доларів валюти. Також регулятор продав 20,5 млн доларів з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні.

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Внаслідок операцій з управління державним боргом надходження становили 8,8 млн доларів в еквіваленті. На обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті було спрямовано 188,0 млн доларів. З цієї суми 33,7 млн дол спрямовано на обслуговування ОЗДП, 18,2 млн дол – на погашення та обслуговування ОВДП, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Платежі уряду та НБУ на користь Міжнародного валютного фонду в серпні становили 204,3 млн доларів.

Іншим чинником, що вплинув на обсяг резервів, стала переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У серпні їхня вартість зменшилася на 31,6 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Нацбанку.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися в серпні вшестеро і склали 57,5 ​​млрд гривень станом на 1 вересня. За його даними, до держбюджету за перші вісім місяців цього року надійшло на 28 млрд гривень більше від плану і на 106 млрд більше, ніж в минулому році.

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