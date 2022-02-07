Міжнародні резерви України в січні зменшилися на 5%, НБУ назвав причини

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Падіння зумовлене насамперед валютними інтервенціями НБУ для згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Станом на 1 лютого міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $29,287 млрд.

Про це повідомили в Нацбанку.

"Зменшення рівня міжнародних резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Національного банку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним чинником", — йдеться в повідомленні.

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Так, у січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин — сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках. НБУ у січні продав на міжбанку $1,5 млрд, що стримало тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку. Наприкінці місяця ситуація нормалізувалася і НБУ купив на валютному ринку $197,7 млн. Чистий продаж валюти Нацбанком в січні становив $1,3 млрд.

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Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в січні становив $416,8 млн. Із цієї суми $186,2 млн були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, $61,7 млн — на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта — на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Натомість валютні надходження на користь уряду становили $146,9 млн, зокрема $143,4 млн надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Нагадаємо:

На 1 січня 2022 року міжнародні резерви України становили $30,94 млрд. 2021 роre вони зросли на $1,8 млрд, або на 6%.

У грудні 2021 року міжнародні резерви України зросли на $342,5 млн, або на 1,1%.

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