Міжнародні резерви України за жовтень скоротилися: скільки вони становлять

Динаміку міжнародних резервів у жовтні визначала низка чинників і насамперед – операції Національного банку на валютному ринку України.

Міжнародні резерви України за жовтень скоротилися на 6% і станом на 1 листопада 2024 року становили 36,6 млрд доларів США.

Про це повідомив Національний банк України.

"Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 36,6 млрд дол. США. У жовтні вони знизилися на 6,0%. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – йдеться у повідомленні.

Динаміку міжнародних резервів у жовтні визначала низка чинників і насамперед – операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк продав на валютному ринку 3 429,9 млн дол та викупив до резервів 2 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив 3,43 млн дол.

Другим чинником були надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 991,4 млн долю. З цієї суми:

$1 111,2 млн – від Міжнародного валютного фонду;

$569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;

$289,5 млн – від уряду Канади;

$21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.

За даними НБУ, у жовтні на валютні рахунки уряду надійшло майже 2 млрд доларів, зокрема 1,11 млрд від МВФ, 569,1 млн від розміщення валютних ОВДП, 289,5 млн від уряду Канади та 21,6 млн грантових коштів від уряду Сербії.

У Нацбанку заначили, що на обслуговування та погашення держборгу витрачено 943,4 млн дол, з яких:

$710 млн – на валютні ОВДП;

$186 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$21,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$11,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

$14,2 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, у жовтні Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 87,9 млн дол. США.

Також у жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 143,8 млн дол.

Нагадаємо, на валютному ринку в листопаді збережеться відносно спокійна ситуація. Валютні інтервенції НБУ унеможливлять ажіотаж чи паніку. Але поточні коридори допустимих коливань курсу валют трохи змістяться вгору. Курс долара може максимально наблизитися до позначки у 42 грн.

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