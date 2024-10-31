Мобілізація, нові правила на кордоні, які гривні вилучають з обігу: що зміниться для українців від 1 листопада

Від 1 листопада 2024 року в Україні планується низка змін, які стосуються воєнного стану, мобілізації, митниці та різноманітних виплат.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нововведення.

Подовження воєнного стану

В Україні було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб — від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те голосування.

Розмір пенсій

У листопаді деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені набавки. Це стосуватиметься пенсіонерів, які досягнуть – 70, 75 та 80 років.

Надбавки за віком будуть розподілені так:

300 грн — додатково отримають українці віком від 70 до 74 років

456 грн — додатково отримають українці віком від 75 до 79 років

570 грн — додатково отримають українці віком від 80 років

Щомісячні надбавки за віком нараховуватимуться автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно. Для іншої категорії пенсіонерів збільшення пенсії у листопаді не відбудеться.

Також у листопаді додаткові кошти зможуть отримати пенсіонери, які мають право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН).

Виплати для ВПО від 1 листопада

Виплати ВПО, які перебувають у складних життєвих умовах, подовжили до лютого 2025 року. Тобто змін у нарахуванні допомоги від 1 листопада не передбачається. Тобто, якщо фінансово-майновий стан ВПО не змінився, то виплата допомоги відбуватиметься аж до лютого 2025 року.

Розмір допомоги у листопаді становить:

для дітей та осіб з інвалідністю — 3 000 грн

для інших осіб — 2 000 грн

Проте, пенсіонери з-поміж ВПО, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, мають кожні шість місяців проходити процедуру ідентифікації. Це потрібно для підтвердження виплат призначеній особі.

Тарифи на комунальні послуги у листопаді

Для більшості українців у листопаді не відбудеться значних змін у нарахуванні плати за газ, воду чи електроенергію. Однак останній місяць осені все ж таки принесе деякі зміни до комунальних тарифів для окремих категорій споживачів.

Скільки платитимемо за газ

У листопаді ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Грошова допомога у листопаді

В опалювальному сезоні 2024−2025 українці матимуть можливість отримати додаткову державну допомогу на придбання твердого палива.

Розмір додаткової підтримки визначається для кожного домогосподарства індивідуально, виходячи із підвищеного показника вартості твердого палива. Орієнтовно виплати буде забезпечено до кінця грудня 2024 року.

Тарифи на електроенергію в Україні у листопаді

У листопаді не відбудеться змін у нарахуванні плати за спожиту електроенергію. Чинний тариф на електроенергію для домашніх споживачів діє від 1 червня 2024 року та становить 4,32 грн за кВт-год. За наявності двозонного лічильника нічна ставка дорівнюватиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Також від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року власники електричних систем опалення зможуть скористатися пільговим тарифом, який становитиме 2,64 грн за кВт-год за умови, що місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год.

Нові обмеження швидкості на дорогах у листопаді

Від 1 листопада 2024 року у всіх містах України змінюються правила обмеження швидкості. Максимально допустима швидкість на дорогах становитиме 50 км/год. Водночас правила дорожнього руху залишаються незмінними — набирають чинності норми "зимового періоду", коли рівень небезпеки для учасників руху підвищується.

У зв'язку з цим на окремих ділянках доріг, де раніше було дозволено швидкість до 80 км/год, встановлять нові знаки, що обмежують швидкість до 50 км/год.

Нові правила перетину кордону ЄС від листопада

Від 10 листопада 2024 року в країнах ЄС набувають чинності нові правила перетину кордону. На кордонах почне працювати нова IT-система — EES (Entry/Exit System).

Система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд усіх іноземців, які прибувають до Шенгенської зони, включаючи громадян країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, незалежно від того, використовують вони візу чи безвізовий режим.

Важливо: безвіз для українців залишається чинним, і жодних додаткових податків чи зборів не запроваджується. Нововведення стосуються лише процедур перевірки документів.

Після запуску системи EES замість штампів у паспорті застосовуватиметься сканування обличчя та відбитків пальців. Біометричні дані (фото обличчя та відбитки пальців) зніматимуться одноразово під час першого в'їзду та зберігатимуться в системі протягом трьох років. Повторно їх надавати не потрібно.

Гривні вилучають з обігу: яких купюр треба позбутися

Від листопада 2024 року Національний банк України розпочне вилучення з обігу старих банкнот номіналом 50 та 200 гривень, випущених у період від 2003 до 2007 роки. Ці купюри поступово замінять на нові, що мають сучасніший дизайн і вдосконалені елементи захисту, які вже вийшли в обіг від 2014 року.

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