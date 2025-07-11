Мобілізовані ФОП звільнені від податків на час служби: як це працюватиме

ДПС не стягуватиме податки з підприємців, пішли на військову службу після початку повномасштабного вторгнення РФ до України / © Сегодня

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В Україні самозайняті фізичні особи-підприємці (ФОП), мобілізовані до лав Збройних Сил України або ті, хто уклав контракт на військову службу, тепер автоматично звільняються від сплати низки податків та подання звітності на весь період служби завдяки новим змінам до Податкового кодексу.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Які податки не сплачуватимуться

Податківці уточнили, що ФОП на військовій службі відтепер звільнені від сплати:

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податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиного податку;

військового збору;

єдиного соціального внеску (ЄСВ), за умови, що немає найманих працівників.

Як діятимуть податкові пільги

У ДПС запевнили, що звільнення від сплати податків застосовується автоматично, починаючи з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року. Це відбувається на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо інформації у Реєстрі немає, ФОП може подати заяву та копії підтверджуючих документів до податкової самостійно.

ДПС не нараховуватиме авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, вони підлягають анулюванню. У разі, якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату зобов’язань під час служби, його буде поновлено автоматично.

Мобілізовані ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та фермери, інформація щодо яких наявна в Реєстрі, також мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їхньої військової служби. Крім того, держава зобов’язана скасувати нараховані за цей період штрафи чи пеню.

Що робити ФОП з найманими працівниками

Якщо мобілізований ФОП має найманих працівників, а його бізнес продовжує працювати, він може уповноважити іншу особу виплачувати їм зарплату. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації без штрафів.

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Звітність з ЄСВ подається протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.

Звільнення від відповідальності

Навіть якщо виникли порушення до початку служби або під час неї, зокрема прострочені платежі чи несвоєчасно подані звіти, мобілізовані ФОП звільняються від відповідальності за умови, що виконають свої обов’язки перед державою у встановлені строки після демобілізації: звітність — до 150 днів, сплата податків — до 180 днів.

ДПС ініціювала вирішення цих питань та створила у територіальних органах робочі групи для консультацій, а також підтримує роботу всіх «гарячих ліній».

Нагадаємо, рішення про податкові пільги для мобілізованих ФОП з’явилося на тлі повідомлень про те, що українські підприємці, які пішли захищати країну піся початку повномасшабного вторгнення, накопичили мільйонні борги. Понад 3 тисячі мобілізованих підприємців в Україні мають податковий борг у майже 30 мільйонів гривень.

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