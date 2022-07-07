Мобілізованим можуть більше не платити на колишній роботі: нардепи внесли зміни до законів

Роботодавцям мобілізованих українських захисників можуть дозволити більше не платити їм середню заробітну плату.

Відповідні зміни до законодавства уже запропонували народні депутати, проте поки не підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це пише Deutsche Welle.

Депутати від "Слуги народу" під час розгляду законопроекту №7251 внесли поправку, яка може дозволити роботодавцям не платити заробітних плат своїм мобілізованим працівникам.

"Внесена депутатами поправка змінює лише одне слово. Але надалі може багато чого змінити для військовозобов'язаних, покликаних на службу під час мобілізації", – зазначає видання.

Як зазначається, якщо президент підпише законопроєкт, то за мобілізованим зберігатиметься лише місце роботи та посада.

Автором поправки до закону є "слуга народу" Галина Третьякова. Вона вважає, що мобілізовані під час служби в армії отримують достатнє фінансове забезпечення.

"Потрібно було знімати цей тягар із роботодавців, адже вони платять податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку", – вважає Третьякова.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував оптимістичні терміни завершення війни в Україні.

Читайте також: