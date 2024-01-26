Мобільний додаток АТБ: для користувачів з'явилися нові зручні сервіси та приємні несподіванки

Сьогодні мало хто з українців може уявити своє життя без смартфону, який дає доступ майже до будь яких сервісів - від державних послуг, мобільних банкінгів до зручних покупок найнеобхіднішого в мережі АТБ. Адже багаторічний лідер та драйвер вітчизняного ритейлу активно бере участь у діджиталізації нашого суспільства.

АТБ здійснено крок на зустріч цифровій трансформації, та зручності клієнта!

Мобільний додаток АТБ вже є доступним для встановлення. Виконайте всього декілька кроків для завантаження і зручний помічник у вашому телефоні. Це не просто онлайн магазин, а ціла потужна екосистема АТБ, сервіси, які обов’язково стануть у нагоді.

Застосунок активований менше двох місяців але вже має близько 200 тисяч завантажень. Поєднання зручності, якості та простоти використання несуть в собі всі сервіси мобільного додатку АТБ.

Розповімо про їхні переваги:

«СкануйКупуй» - здійснюйте прості покупки без черг та затримки.

«Сканер» - завжди актуальний цінник в твоєму магазині АТБ.

«Мої чеки» - відстежуйте покупки, контролюйте власні витрати та зберігайте електроні чеки у застосуку АТБ.

«Картка АТБ» - наш сервіс та банківська картка, з якою Ви завжди отримаєте приємні додаткові знижки на акційні позиції в мережі АТБ.

Використовуйте сервіс «Квитки» та подорожуйте без зайвих зусиль. Авіа, залізничні та автобусні квитки онлайн вже доступні у застосунку АТБ, долучайтесь до зручних послуг від Партнера.

Сервіс «Аптеки» - допомагає бути здоровим. Тут просто та зручно замовити ліки від наших аптек-партнерів.

Розділ «Платежі» - додає зручності клієнту у швидкому поповненні банківської картки АТБ та використанні інших можливостей застосунку.

Слідкуйте за оновленнями мобільного додатку АТБ, переконайтесь у його зручності та багатофункціональності. Наші сервіси приємно здивують!