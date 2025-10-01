Мобільний зв’язок дорожчає: хто з українців заплатить більше вже у жовтні

У жовтні здорожчає мобільний зв’язок / © Pixabay

Помітні зміни у сфері мобільного зв’язку очікують українців вже у жовтні. Провідні оператори країни переглядають свої тарифні плани: окремі послуги коштуватимуть більше, тоді як вартість інших залишиться без змін.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

«Київстар»

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про підвищення вартості окремих тарифних планів. Відтак українці, в яких абонентська плата стягується у жовтні, зіткнуться з новими цінами.

У компанії зазначили, що підвищення стосується тих тарифів, які не змінювалися понад рік. Так, від 24 вересня абоненти передплачених тарифів сплачуватимуть:

за тариф «LOVE UA Світло 2023» — 300 гривень кожні чотири тижні

за тариф «З суперсилою Економія» - 225 гривень кожні чотири тижні

Також від 1 жовтня 2025 року для користувачів контрактного тарифу «LOVE UA Контракт» вартість абонентської плати збільшиться до 250 гривень на місяць.

Vodafone

Оператор Vodafone повідомив своїх абонентів про оновлення, які мають відбутися. Але в цьому випадку зміни стосуються виключно перейменування окремих тарифних планів, в той час як вартість послуг залишатиметься незмінною. У повідомленні зазначено, що ваш тариф отримує нову назву від 25 вересня, проте всі інші умови залишаються такими ж, як і раніше.

