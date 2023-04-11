Модель ринку газу, що реалізується в Україні, не відповідає європейським директивам, але дуже схожа на російську – гендиректор РДК

"Є дві моделі. Перша – європейська, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакету ЄС. Вона почала впроваджуватися в Україні з 2015 року. І на початок 2022 року було створено фундамент для інтеграції газової галузі України до європейського простору. У цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і всім їм просто розвивати перспективні та інноваційні проекти, наприклад, біометановий проект або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки на ринку природного газу в Європі, в рамках європейської моделі немає єдиної вертикалі і всі гравці працюють у ринкових умовах.. Його суть полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини чи групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним та тупиковим", — зазначив Олексій Тютюнник.

Гендиректор РДК зазначив, що запровадження радянської моделі ринку газу ускладнить європейську інтеграцію України.

"Ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже схожа на існуючу в Росії. Говорячи просто: у Росії немає ринку газу, а в Європі є. Радянську монополію неможливо інтегрувати в європейський простір", — вважає Олексій Тютюнник.

У травні 2022 року в рамках розслідування справи ГБР було заарештовано акції 26 газорозподільних компаній. Серед них були всі оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК. З початку 2023 року "Нафтогаз" змінив представників акціонерів та склад правління у чотирьох газорозподільних компаніях.