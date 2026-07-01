MODUS X переміг у номінації Customer Experience на «BPM Проєкт року 2026»

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Про це йдеться в повідомленні MODUS X.

«MODUS X здобув перемогу в категорії «Найкращий проєкт, спрямований на Customer Experience» Національної премії «BPM Проєкт року 2026» — однієї з ключових професійних відзнак у сфері управління бізнес-процесами в Україні», - йдеться в ньому.

Зазначається, що нагороду було вручено на Business Process Management Conference 2026, організованій ABPMP Ukraine.

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Відзнаку отримав проєкт із побудови системи управління клієнтським досвідом (Customer Experience), який реалізувала команда MODUS X.

«Ми вимірюємо клієнтський досвід не на слайдах, а в реальних результатах: швидкості реакції, якості рішень і довірі клієнтів. Приємно, що цей підхід відзначено на національному рівні», — менеджерка з клієнтського досвіду Ольга Олексюк.

Нагадаємо, минулого року ІТ-компанія ДТЕК MODUS X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу від Forbes та оголосила про запуск масштабної програми ШІ-трансформації.

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