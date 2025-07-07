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«Мого партнера кинули до камери з бандитами»: Сергій Гроза заявляє про загрозу фізичного усунення співвласника GNT Group Актуально
Одеський зерновий термінал опинився в епіцентрі гучного конфлікту. Це один із найбільших і найсучасніших стивідорних комплексів Чорноморського регіону, побудований компанією GNT Group. За словами співвласника компанії Сергія Грози, після залучення нових кредиторів — фондів Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners — підприємство опинилося під тиском, який він називає спробою рейдерського захоплення.
Паралельно з корпоративними спорами в іноземних юрисдикціях, в Україні відкрили кримінальне провадження. Один із засновників GNT Group — Володимир Науменко — був затриманий і нині перебуває під вартою. Його партнер Сергій Гроза заявляє про загрозу життю Науменка та грубе порушення його прав.
«Володю тяжко хворого кинули в СІЗО. Його кинули в загальну камеру з бандитами. На медобстеження до лікарні привезли в кайданках», — сказав Гроза.
Він наголошує, що в розпорядженні захисту є висновки українських та ізраїльських лікарів, які підтверджують критичний стан здоров’я Науменка. Попри це, суд залишив його під вартою.
За словами Грози, дії кредиторів не мають нічого спільного з цивілізованим вирішенням фінансових спорів і є частиною плану повного захоплення активу.
«Їм не потрібно зерно — бо якби забрали його, зникла б підстава для порушення кримінальної справи. А кримінальною справою нас зручніше знищити», — пояснює він.
Як розповідає Гроза, тиск поширюється і на інших співробітників компанії. Нещодавно була затримана головна бухгалтерка «Олімпекс Купе» пенсійного віку. Вона провела ніч у слідчому ізоляторі, після чого її відпустили під заставу.
«Це приклад колосального тиску на всіх співробітників компанії. Я розцінюю це як фізичне усунення нашої команди», — наголосив бізнесмен.
Наразі GNT Group повідомляє, що знайшла інвестора, готового погасити справедливі борги, інвестувати у відновлення терміналу та відновити експортну логістику. Проте, як підкреслює Гроза, для цього необхідно припинити тиск, який, за його словами, підриває не лише бізнес, а й репутацію України як держави.
«Нас сьогодні дуже багато хто підтримує, бо це — беззаконня. Український бізнес, який будувався роками, розривають на очах у всіх», — заявив він.