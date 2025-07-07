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Паралельно з корпоративними спорами в іноземних юрисдикціях, в Україні відкрили кримінальне провадження. Один із засновників GNT Group — Володимир Науменко — був затриманий і нині перебуває під вартою. Його партнер Сергій Гроза заявляє про загрозу життю Науменка та грубе порушення його прав.

«Володю тяжко хворого кинули в СІЗО. Його кинули в загальну камеру з бандитами. На медобстеження до лікарні привезли в кайданках», — сказав Гроза.

Він наголошує, що в розпорядженні захисту є висновки українських та ізраїльських лікарів, які підтверджують критичний стан здоров’я Науменка. Попри це, суд залишив його під вартою.

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За словами Грози, дії кредиторів не мають нічого спільного з цивілізованим вирішенням фінансових спорів і є частиною плану повного захоплення активу.

«Їм не потрібно зерно — бо якби забрали його, зникла б підстава для порушення кримінальної справи. А кримінальною справою нас зручніше знищити», — пояснює він.

Як розповідає Гроза, тиск поширюється і на інших співробітників компанії. Нещодавно була затримана головна бухгалтерка «Олімпекс Купе» пенсійного віку. Вона провела ніч у слідчому ізоляторі, після чого її відпустили під заставу.

«Це приклад колосального тиску на всіх співробітників компанії. Я розцінюю це як фізичне усунення нашої команди», — наголосив бізнесмен.

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Наразі GNT Group повідомляє, що знайшла інвестора, готового погасити справедливі борги, інвестувати у відновлення терміналу та відновити експортну логістику. Проте, як підкреслює Гроза, для цього необхідно припинити тиск, який, за його словами, підриває не лише бізнес, а й репутацію України як держави.

«Нас сьогодні дуже багато хто підтримує, бо це — беззаконня. Український бізнес, який будувався роками, розривають на очах у всіх», — заявив він.