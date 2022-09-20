Молдова вже шукає альтернативу надто "непередбачуваному" російському "Газпрому"

Молдова готується до перебоїв постачання російського газу. Країна вже обрала сім компаній, які забезпечуватимуть її газом від наступного місяця.
Віцепрем'єр Молдови Андрей Спину наголосив, що російський газовий гігант "непередбачуваний", а Молдова може отримати 300 мільйонів євро від ЄБРР у разі зупинки постачання з Росії.
Про це пише Reuters.
"Поки ми обрали сім компаній. "Газпром" до них не входить", – сказав Спину.
Молдова заявила, що "Газпром" може припинити подачу газу, якщо не буде виконана одна з умов контракту – завершення аудиту накопиченої заборгованості за постачання, яка оцінюється в 709 мільйонів доларів. Молдовська влада наголосила, що визнає борг, лише якщо його підтвердить незалежний аудит, що наразі не був проведений.
"Ми дізнаємося про його рішення щодо постачання газу в жовтні в останній день, можливо, в останні кілька годин", – сказав Спину.
Наразі державна газова компанія "Молдовагаз" заявила, що оплатила серпневі поставки та повинна була внести аванс за вересень у розмірі 33,89 млн доларів.
Нагадаємо, у Росії доходи за експорт нафти, нафтопродуктів, газу та газового конденсату в серпні впали до 5,6 млрд доларів.
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