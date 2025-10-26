Молдова суттєво знижує тариф на транзит газу в Україну

Молдова знизить тариф на транзит газу в Україну / © УНІАН

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) 24 жовтня ухвалило рішення знизити тариф на транзит газу в Україну на період опалювального сезону 2025–2026 років.

Згідно із заявою відомства, новий тариф стосуватиметься газу, що надходить з Греції. Його транспортування через територію Молдови подешевшає на 50%.

«Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу в Україну», — зазначили в агентстві.

Йдеться про спільну домовленість між операторами газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Рішення ANRE передбачає зниження тарифу на транспортування для молдовського оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогічну знижку погодився надати і румунський оператор Transgaz.

Знижені тарифи діятимуть протягом шести місяців — з листопада 2025 року по квітень 2026-го.

Раніше повідомлялося, що російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, попри накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів.

Ми раніше інформували, що щоб заощадити дефіцитні запаси газу в Україні, народний депутат Сергій Нагорняк пропонує максимально відтягнути початок опалювального сезону.