Молдова суттєво знижує тариф на транзит газу в Україну
Це частина міжнародної ініціативи для зміцнення енергетичної безпеки регіону.
Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) 24 жовтня ухвалило рішення знизити тариф на транзит газу в Україну на період опалювального сезону 2025–2026 років.
Згідно із заявою відомства, новий тариф стосуватиметься газу, що надходить з Греції. Його транспортування через територію Молдови подешевшає на 50%.
«Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу в Україну», — зазначили в агентстві.
Йдеться про спільну домовленість між операторами газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.
Рішення ANRE передбачає зниження тарифу на транспортування для молдовського оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогічну знижку погодився надати і румунський оператор Transgaz.
Знижені тарифи діятимуть протягом шести місяців — з листопада 2025 року по квітень 2026-го.
Раніше повідомлялося, що російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, попри накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів.
Ми раніше інформували, що щоб заощадити дефіцитні запаси газу в Україні, народний депутат Сергій Нагорняк пропонує максимально відтягнути початок опалювального сезону.