ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Молдова суттєво знижує тариф на транзит газу в Україну

Це частина міжнародної ініціативи для зміцнення енергетичної безпеки регіону.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Молдова знизить тариф на транзит газу в Україну

Молдова знизить тариф на транзит газу в Україну / © УНІАН

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) 24 жовтня ухвалило рішення знизити тариф на транзит газу в Україну на період опалювального сезону 2025–2026 років.

Згідно із заявою відомства, новий тариф стосуватиметься газу, що надходить з Греції. Його транспортування через територію Молдови подешевшає на 50%.

«Ініціатива спрямована на зміцнення регіональної енергетичної безпеки та забезпечення постачання природного газу в Україну», — зазначили в агентстві.

Йдеться про спільну домовленість між операторами газотранспортних систем Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України.

Рішення ANRE передбачає зниження тарифу на транспортування для молдовського оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогічну знижку погодився надати і румунський оператор Transgaz.

Знижені тарифи діятимуть протягом шести місяців — з листопада 2025 року по квітень 2026-го.

Раніше повідомлялося, що російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, попри накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів.

Ми раніше інформували, що щоб заощадити дефіцитні запаси газу в Україні, народний депутат Сергій Нагорняк пропонує максимально відтягнути початок опалювального сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie