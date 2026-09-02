Молочка восени може різко здорожчати: наскільки зростуть ціни

Молочні продукти / © DepositPhotos

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Восени в Україні може суттєво зрости вартість молочної продукції через перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво та переробку, а також дорожчу логістику.

За оцінкою Асоціації виробників молока, ціни на окремі товари можуть піднятися на 20–25%.

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Особливо ситуацію ускладнили російські удари по розподільчих центрах торговельних мереж. Раніше виробники доставляли продукцію на такі склади, звідки її розвозили по супермаркетах. Зараз частина цієї логістики порушена.

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За прогнозом Асоціації, торговельні мережі можуть намагатися компенсувати втрати та додаткові витрати коштом покупців.

Ціни на молочні продукти в супермаркетах. / © Асоціація виробників молока

«Молочні продукти можуть подорожчати на 20–25%, оскільки торговельні мережі будуть намагатися перекласти понесені збитки на плечі споживачів», — зазначили в АВМ.

Водночас попит на молочні продукти вже залишається слабким через зниження купівельної спроможності українців, виїзд частини населення за кордон та перебої з постачанням.

Скільки молочні продукти коштують зараз

Станом на кінець серпня середня вартість пастеризованого молока жирністю до 2,6% у плівці становила 50,55 грн за кг — на 11,2% більше, ніж торік. Молоко у пластиковій пляшці в середньому коштувало 68,44 грн за кг, що на 7% більше у річному вимірі.

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Сметана жирністю 15% у стаканах коштувала в середньому 195,32 грн за кг, йогурт питний — 130,75 грн за кг, а кисломолочний сир жирністю 9% — близько 292 грн за кг.

Вершкове масло українського виробництва жирністю 72,5–73% у середньому коштувало 591,45 грн за кг. В Асоціації зазначають, що на початку осені його здешевлення очікувати не варто.

Тверді сири також залишаються дорогими. Зокрема, середня ціна «Українського» сиру становила близько 619 грн за кг, «Гауди» — 615 грн, а «Маасдаму» — близько 748 грн за кг.

В АВМ попереджають, що нове подорожчання може ще більше скоротити споживання молочної продукції в Україні.

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Росія знищує продовольчі склади

Росія продовжує бити по продовольчих складах і логістичній інфраструктурі України. На окремих об’єктах втрати потужностей сягають 90%.

Водночас, за словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, загрози системного дефіциту базових продуктів наразі немає. Ритейлери та постачальники перебудовують логістику й адаптують систему зберігання, хоча в окремих магазинах асортимент може тимчасово змінюватися.

Висоцький також зазначив, що збитки від знищеної продукції та додаткові витрати на нову логістику мають розподілятися між виробниками, дистриб’юторами та торговельними мережами.

Водночас міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький вважає, що нові умови постачання можуть підняти ціни на продукти до 2,5%.

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