Молочні продукти різко здешевшають: прогноз цін до Нового року

Сир / © Credits

Реклама

На українському ринку очікується значне здешевлення жирних молочних продуктів, яке, за прогнозами, може сягнути 30–35% до Нового року. Цей тренд збережеться щонайменше до першої половини 2026 року.

Це пояснила заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

Основною причиною цінового падіння є різке зниження вартості продукції на європейському ринку.

Реклама

«Починаючи з кінця літа, ціни на масло у світі знизилися на понад 30%. Українські експортери продавали цей продукт до ЄС минулого року по 7 євро за кілограм. Зараз ця вартість становить не вище 4,5 євро,» — зазначила експертка.

Таке глобальне зниження, своєю чергою, значно вплинуло на закупівельні ціни на сире молоко. Наприклад, вартість молока класу «екстра» вже знизилася на 17% у середині листопада.

За таких умов чимало українських виробників змушені працювати «у собівартість», а деякі — навіть у збиток. Ця ситуація призводить до того, що українські переробники активно переорієнтовуються на внутрішнього споживача.

Зниження цін на полицях магазинів відбуватиметься переважно у вигляді акцій, досягаючи обіцяних 30–35%.

Реклама

Нагадаємо, через удари по енергетиці, складнощі з доставкою та зростання курсу долара експерти прогнозують узимку підвищення вартості продуктів і споживчих товарів.