Монети 1 і 2 гривні: коли з’явиться їхній новий дизайн

НБУ перед війною готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні / © УНІАН

В Україні монети номіналом 1 і 2 гривні, як і банкноти відповідних номіналів, залишаються в обігу, і ними можна продовжувати розраховуватися. Процес їх поступової заміни на монети нового зразка триває, оскільки паперові банкноти зношуються швидше, ніж металеві гроші

Як повідомив заступник голови Національного банку України Олексій Шаба, дизайн монет в 1 і 2 грн найближчим часом не змінюватимуть. Навіть попри те, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено.

2021 року Нацбанк почав готувати зміну дизайну монет — оскільки українці скаржились на те, що вони дуже схожі. Це призводило до помилок під час розрахунків.

Монети номіналом 1 і 2 грн НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року.

Для спрощення розрахунків у Нацбанку пропонують правила округлення загальної суми покупки: сума, що закінчується на 1-4 копійки, округлюється у бік зменшення до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок. Сума, що закінчується на 5-9 копійок, округлюється у бік збільшення до найближчої суми, що закінчується на 0 копійок.

У НБУ зазначають, що впродовж двох-трьох років із обігу зникне майже половина від загальної кількості монет — це близько 1 млрд монет дрібних номіналів. Тож середня кількість монет, що припадають на одного українця, зменшиться удвічі. Водночас і банкнот в обігу також стане менше, — приблизно на 40%.

Нагадаємо, Нацбанк оновив дизайн 20-гривневої банкноти. Купюри випускатимуться в рамках планової заміни зношених і пошкоджених грошей.