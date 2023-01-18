Monobank планує вийти на ринок Польщі – компанія заявила про відкриття віртуального банку

Monobank планує відкрити у Польщі віртуальний банк stereo.
Український Monobank виходить на польський ринок з віртуальним банком stereo, офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення ще на один mono. А два mono - це вже stereo. stereo by mono – назва нашого польського проєкту", - пояснив він.
Гороховський зазначив, що за різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців, проте продукт також буде цікавий і для поляків.
У stereo передбачено:
- спілкування українською;
- дистанційна реєстрація через Дію;
- цілодобова підтримка у месенджерах;
- зручні перекази між картками;
- пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо)
- безкоштовні перекази до України.
Для реєстрації буде потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).
Окрім звичайної версії stereo матиме окрему платну підписку "stereo+" із додатковими функціями та меншими комісіями. Вона коштуватиме 15 злотих на місяць.
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