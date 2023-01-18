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Monobank планує вийти на ринок Польщі – компанія заявила про відкриття віртуального банку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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281
Час на прочитання
1 хв
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Monobank планує вийти на ринок Польщі – компанія заявила про відкриття віртуального банку

Фото: ТСН.ua

Monobank планує відкрити у Польщі віртуальний банк stereo.

Український Monobank виходить на польський ринок з віртуальним банком stereo, офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.  

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Сьогодні ми відкриваємо попереднє замовлення ще на один mono. А два mono - це вже stereo. stereo by mono – назва нашого польського проєкту", - пояснив він.

Гороховський зазначив, що за різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців, проте продукт також буде цікавий і для поляків.

У stereo передбачено:

  • спілкування українською;
  • дистанційна реєстрація через Дію;
  • цілодобова підтримка у месенджерах;
  • зручні перекази між картками;
  • пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний, парковка тощо)
  • безкоштовні перекази до України.

Для реєстрації буде потрібен PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).

Окрім звичайної версії stereo матиме окрему платну підписку "stereo+" із додатковими функціями та меншими комісіями. Вона коштуватиме 15 злотих на місяць.

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Дата публікації
Перегляди
281
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