Monobank припинив обслуговувати клієнтів на території Росії та Білорусі

Рахунки цих людей будуть закриті.
Monobank припинив обслуговувати клієнтів, які перебувають на території Росії, Білорусі та фейкових "ЛДНР". Загалом це понад 11 тис. клієнтів.
Про це повідомив у Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський.
"Відсьогодні ми припиняємо обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні території: Росія, Білорусь, Крим, "Л/ДНР", Північна Корея, Сирія, Еритрея. Загалом - 11 251 особа. Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи "Мир", — написав Гороховський.
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