monobank раптово змінив умови для частини платежів: що треба знати українцям

Гроші / © Фото з відкритих джерел

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monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для фізичних осіб і бізнесу. Нові умови почали діяти відсьогодні.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, відтепер без комісії здійснюватимуться як вхідні, так і вихідні SWIFT-платежі. Нововведення стосується як звичайних клієнтів банку, так і представників бізнесу. Раніше користувачі сплачували за такі операції в середньому близько 1 000 грн комісії.

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У monobank пояснили рішення тим, що міжнародні перекази залишаються важливими як для підприємців, які закуповують товари за кордоном, так і для громадян, які оплачують навчання, лікування або військове спорядження.

«Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно», — зазначив Гороховський.

Водночас він додав, що банк отримував від комісій за SWIFT-перекази понад 11 мільйонів гривень доходу на рік.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного банку monobank стався масштабний технічний збій. Клієнти не могли переказати гроші або зняти готівку.

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