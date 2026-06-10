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monobank раптово змінив умови для частини платежів: що треба знати українцям
monobank запровадив безкоштовні SWIFT-перекази. Нові правила стосуються як вхідних, так і вихідних міжнародних платежів.
monobank скасував комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для фізичних осіб і бізнесу. Нові умови почали діяти відсьогодні.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
За його словами, відтепер без комісії здійснюватимуться як вхідні, так і вихідні SWIFT-платежі. Нововведення стосується як звичайних клієнтів банку, так і представників бізнесу. Раніше користувачі сплачували за такі операції в середньому близько 1 000 грн комісії.
У monobank пояснили рішення тим, що міжнародні перекази залишаються важливими як для підприємців, які закуповують товари за кордоном, так і для громадян, які оплачують навчання, лікування або військове спорядження.
«Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно», — зазначив Гороховський.
Водночас він додав, що банк отримував від комісій за SWIFT-перекази понад 11 мільйонів гривень доходу на рік.
Нагадаємо, раніше в роботі мобільного банку monobank стався масштабний технічний збій. Клієнти не могли переказати гроші або зняти готівку.